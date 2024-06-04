Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія знайшла нове місце для перевалки своєї нафти у Середземному морі - Bloomberg
22:52 03.06.2024 |
Росія перевантажує сиру нафту із менших танкерів на більші на узбережжі Марокко в Середземному морі, оскільки Греція намагається стримати торгівлю з Москвою.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.
Танкери, які перевозять флагманський російський сорт нафти Urals, перевантажують її з менших танкерів на більші поблизу міста Надор на східному узбережжі Марокко в Середземному морі.
З минулого місяця ВМС Греції проводять військово-морські навчання у місці, де раніше відбувалась торгівля з РФ, намагаючись її стримати.
Великий нафтовий танкер Rolin, або VLCC, приймає нафту сорту Urals із меншого танкера Serendi біля марокканського міста. Це перший випадок так званого перевантаження сорту із судна на судно, пише Bloomberg.
Serendi - судно класу Афрамакс. Водночас два інших танкери, Ocean AMZ і Sea Fidelity, теж прибули до Надору. Минулого місяця усі три судна завантажили близько 730 000 барелів нафти Urals із російського порту Приморськ в Балтійському морі.
Зазначається, що приблизно 80% російської нафти Urals постачається до Азії, переважно до Індії та Китаю.
«Використання VLCC забезпечує економію від масштабу при перевезеннях на великі відстані, але європейські країни з обережністю ставляться до дозволу на перевантаження (російських - ред.) вантажів поблизу свого узбережжя», - йдеться у повідомленні.
Так, військово-морські навчання Греції серйозно перешкоджають перевантаженню російської нафти в Лаконській затоці, де подібні операції значно почастішали з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомлялося, згідно із дослідженням видання Politico та аналітичних центрів, Туреччина перемарковує російську нафту, видаючи її за свою, і відправляє до Євросоюзу, завдяки чому РФ заробила €3 мільярди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію
|Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС
|Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
|Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців
Бізнес
|Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
|Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку
|Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями