Росія знайшла нове місце для перевалки своєї нафти у Середземному морі - Bloomberg

Росія перевантажує сиру нафту із менших танкерів на більші на узбережжі Марокко в Середземному морі, оскільки Греція намагається стримати торгівлю з Москвою.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Танкери, які перевозять флагманський російський сорт нафти Urals, перевантажують її з менших танкерів на більші поблизу міста Надор на східному узбережжі Марокко в Середземному морі.

З минулого місяця ВМС Греції проводять військово-морські навчання у місці, де раніше відбувалась торгівля з РФ, намагаючись її стримати.

Великий нафтовий танкер Rolin, або VLCC, приймає нафту сорту Urals із меншого танкера Serendi біля марокканського міста. Це перший випадок так званого перевантаження сорту із судна на судно, пише Bloomberg.

Serendi - судно класу Афрамакс. Водночас два інших танкери, Ocean AMZ і Sea Fidelity, теж прибули до Надору. Минулого місяця усі три судна завантажили близько 730 000 барелів нафти Urals із російського порту Приморськ в Балтійському морі.

Зазначається, що приблизно 80% російської нафти Urals постачається до Азії, переважно до Індії та Китаю.

«Використання VLCC забезпечує економію від масштабу при перевезеннях на великі відстані, але європейські країни з обережністю ставляться до дозволу на перевантаження (російських - ред.) вантажів поблизу свого узбережжя», - йдеться у повідомленні.

Так, військово-морські навчання Греції серйозно перешкоджають перевантаженню російської нафти в Лаконській затоці, де подібні операції значно почастішали з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, згідно із дослідженням видання Politico та аналітичних центрів, Туреччина перемарковує російську нафту, видаючи її за свою, і відправляє до Євросоюзу, завдяки чому РФ заробила €3 мільярди.