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Інфляція в Туреччині в травні знову прискорилася, перевищивши 75%
15:53 03.06.2024 |
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в травні вкотре оновили максимум з листопада 2022 року.
Інфляція становила 75,45% у річному вираженні порівняно з 69,8% у квітні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав трохи менш виражене посилення інфляції - до 74,8% у річному вираженні.
Вартість комунальних послуг у Туреччині в травні підскочила на 93,21% у річному вираженні після підвищення на 55,55% місяцем раніше. Продукти харчування подорожчали на 70,1%, одяг і взуття - на 50,9%, меблі та побутова техніка - на 69,3%, ціни в кафе і ресторанах зросли на 92,9%.
Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування, енергоносіїв, алкоголю, тютюнової продукції та золота, у травні сповільнилася до 74,98% з 75,81% місяцем раніше, повідомляє Turkstat.
Зростання споживчих цін у Туреччині в щомісячному вираженні в травні становило 3,37% проти 3,18% у квітні.
Ціни виробників (індекс PPI) у країні минулого місяця підвищилися на 57,68% у річному вираженні та на 1,96% у помісячному. У квітні ціни зросли на 55,66% і 3,6% відповідно.
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