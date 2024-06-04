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АНАЛІТИКА

S&P знизило рейтинги трьох Балтійських країн у зв'язку з війною РФ проти України

 

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги трьох країн Балтії, пояснивши це регіональними геополітичними ризиками, пов'язаними з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.

Агентство повідомляє, що ці ризики продовжать у середньостроковій перспективі впливати на фіскальні показники, економічне зростання і міжнародну конкурентоспроможність балтійських держав, "хоча наразі ступінь цього впливу точно оцінити складно".

Рейтинги Литви і Латвії знижено з рівня "A+" до "A", Естонії - з "AA-" до "A+". Прогноз усіх рейтингів - "стабільний".

Як зазначає S&P, рейтинг Естонії, як і раніше, підтримують сильні інститути і сильна економічна та бюджетна політика, як і членство в ЄС і НАТО, невеликий борговий тягар. Агентство прогнозує, що цього року економіку Естонії очікує слабкий спад через низький зовнішній попит, а наступного року вона почне зростати на тлі відновлення зовнішнього попиту і внутрішнього споживання.

S&P також пише, що економічні та фіскальні показники Латвії досі були загалом стійкі до непрямого впливу війни в Україні, але перехід до більш швидкого зростання економіки і скорочення дефіциту держбюджету можуть сповільнитися через збільшення витрат на пріоритетні сфери - безпеку і оборону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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