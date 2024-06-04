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АНАЛІТИКА

Польща інвестує 3 млрд злотих в кібербезпеку після того, як зламали PAP

 

Польський уряд анонсував плани з багатомільярдних інвестицій у кібербезпеку після того, як хакери зламали стрічку новин Polska Agencja Prasowa (PAP) й розмістили у ній фейкове оголошення про мобілізацію в Польщі.

"Ми хочемо виділити понад 3 млрд злотих [$760 млн] на "кіберщит", який гарантуватиме безпеку поляків. Йдеться про "кіберщит", який буде регулярно перевіряти безпеку й будувати стійкість на рівні критичної інфраструктури", - цитує віцепрем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського PAP Biznes.

PAP - головне інформаційне агентство Польщі.

31 травня на сайті PAP з'явилась новина із заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".

"200 000 польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну", - йшлося у фейковій новині.

Після того як публікацію видалили, вона з'явилася знову.

Гавковський казав, що все вказує на те, що ця кібератака була здійснена з російської сторони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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