Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P знизило рейтинг Франції до «AA-» з «AA», прогноз - стабільний
13:45 03.06.2024 |
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги Франції в іноземній і національній валютах до "AA-" з "AA".
Як повідомляється в пресрелізі агентства, прогноз - "стабільний".
Крім того, короткострокові рейтинги було підтверджено на рівні "A-1+".
"Всупереч нашим попереднім очікуванням, ми прогнозуємо, що державний борг Франції збільшиться приблизно до 112% ВВП до 2027 року з приблизно 109% у 2023 році", - йдеться в повідомленні.
Дефіцит бюджету країни минулого року сягнув 5,5% ВВП, що виявилося значно вищим, ніж припускали аналітики агентства (4,9% ВВП).
"Хоча ми очікуємо, що відновлення економічного зростання і нещодавно реалізовані економічні та бюджетні реформи нпдадуть змогу Франції скоротити дефіцит бюджету, тепер ми прогнозуємо, що він залишиться вищим за 3% ВВП у 2027 році", що стало причиною пониження довгострокових рейтингів, наголошується у звіті S&P GR.
Стабільний прогноз відображає очікування, що реальне економічне зростання прискориться і підтримає бюджетну консолідацію уряду, хоча й недостатньо, щоб знизити вже підвищене співвідношення держборгу до ВВП, зазначають експерти агентства.
"Ми можемо знизити суверенні рейтинги Франції, якщо економічне зростання виявиться значно нижчим за наші прогнози протягом тривалого періоду, - йдеться в повідомленні. - Рейтинги також можуть опинитися під тиском, якщо Франція виявиться нездатною скоротити свій великий бюджетний дефіцит".
Водночас рейтинги можуть бути підвищені, "якщо бюджетний дефіцит Франції скоротиться набагато швидше, ніж ми прогнозуємо, тоді як економічне зростання залишиться стійким, що призведе до чітко вираженої низхідної траєкторії для співвідношення загального держборгу до ВВП", наголошується в документі.
Аналітики агентства прогнозують, що дефіцит бюджету становитиме в середньому 4,6% ВВП у 2024-2026 рр. (у грудні очікувалося 3,9% ВВП).
Зростання ВВП очікується на рівні 1,2% у 2024-2027 рр. порівняно з 0,9% минулого року. За підсумками поточного року S&P GR прогнозує підйом на 0,8%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію
|Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС
|Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
|Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців
Бізнес
|Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
|Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку
|Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями