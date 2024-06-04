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АНАЛІТИКА

S&P знизило рейтинг Франції до «AA-» з «AA», прогноз - стабільний

 

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги Франції в іноземній і національній валютах до "AA-" з "AA".

Як повідомляється в пресрелізі агентства, прогноз - "стабільний".

Крім того, короткострокові рейтинги було підтверджено на рівні "A-1+".

"Всупереч нашим попереднім очікуванням, ми прогнозуємо, що державний борг Франції збільшиться приблизно до 112% ВВП до 2027 року з приблизно 109% у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Дефіцит бюджету країни минулого року сягнув 5,5% ВВП, що виявилося значно вищим, ніж припускали аналітики агентства (4,9% ВВП).

"Хоча ми очікуємо, що відновлення економічного зростання і нещодавно реалізовані економічні та бюджетні реформи нпдадуть змогу Франції скоротити дефіцит бюджету, тепер ми прогнозуємо, що він залишиться вищим за 3% ВВП у 2027 році", що стало причиною пониження довгострокових рейтингів, наголошується у звіті S&P GR.

Стабільний прогноз відображає очікування, що реальне економічне зростання прискориться і підтримає бюджетну консолідацію уряду, хоча й недостатньо, щоб знизити вже підвищене співвідношення держборгу до ВВП, зазначають експерти агентства.

"Ми можемо знизити суверенні рейтинги Франції, якщо економічне зростання виявиться значно нижчим за наші прогнози протягом тривалого періоду, - йдеться в повідомленні. - Рейтинги також можуть опинитися під тиском, якщо Франція виявиться нездатною скоротити свій великий бюджетний дефіцит".

Водночас рейтинги можуть бути підвищені, "якщо бюджетний дефіцит Франції скоротиться набагато швидше, ніж ми прогнозуємо, тоді як економічне зростання залишиться стійким, що призведе до чітко вираженої низхідної траєкторії для співвідношення загального держборгу до ВВП", наголошується в документі.

Аналітики агентства прогнозують, що дефіцит бюджету становитиме в середньому 4,6% ВВП у 2024-2026 рр. (у грудні очікувалося 3,9% ВВП).

Зростання ВВП очікується на рівні 1,2% у 2024-2027 рр. порівняно з 0,9% минулого року. За підсумками поточного року S&P GR прогнозує підйом на 0,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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