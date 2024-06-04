Китай «виштовхав» Росію з африканського ринку зброї

Китай збільшив постачання військової техніки до африканських країн, замінюючи на ринку Росію.

КНР за останні роки змогла «виштовхати» Росію з африканського ринку зброї завдяки тому, що має більший вибір техніки та вигідніші умови.

Як зазначає The Economist, експорт китайської зброї на сьогодні починається з вогнепальної зброї та закінчується військовими кораблями, які замовляють Джибуті та Мавританії.

До того ж Китай активно постачає різні безпілотники Нігерії, Конго та багатьом іншим. Ймовірно, така зацікавленість пов'язана з вигідними кредитами, що пропонує Китай. Видання зазначає, що за період з 2019 по 2023 рік, щонайменше 21 країна з Африки отримали зброю від Китаю.

Подібний підхід розширює китайський вплив у Африці та дозволяє покращувати відносини з більшістю країн цього континенту.

Варто зазначити, що історично Франція домінувала на ринку зброї в африканських країнах, але через високу вартість озброєння та менш доступні умови, африканські держави почали шукати нових постачальників.