Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай «виштовхав» Росію з африканського ринку зброї
13:40 03.06.2024 |
Китай збільшив постачання військової техніки до африканських країн, замінюючи на ринку Росію.
КНР за останні роки змогла «виштовхати» Росію з африканського ринку зброї завдяки тому, що має більший вибір техніки та вигідніші умови.
Як зазначає The Economist, експорт китайської зброї на сьогодні починається з вогнепальної зброї та закінчується військовими кораблями, які замовляють Джибуті та Мавританії.
До того ж Китай активно постачає різні безпілотники Нігерії, Конго та багатьом іншим. Ймовірно, така зацікавленість пов'язана з вигідними кредитами, що пропонує Китай. Видання зазначає, що за період з 2019 по 2023 рік, щонайменше 21 країна з Африки отримали зброю від Китаю.
Подібний підхід розширює китайський вплив у Африці та дозволяє покращувати відносини з більшістю країн цього континенту.
Варто зазначити, що історично Франція домінувала на ринку зброї в африканських країнах, але через високу вартість озброєння та менш доступні умови, африканські держави почали шукати нових постачальників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію
|Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС
|Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
|Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців
Бізнес
|Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
|Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку
|Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями