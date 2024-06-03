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АНАЛІТИКА

Rheinmetall збудує в Литві завод за 180 млн євро: вироблятиме 155-мм артснаряди

 

Німецька компанія Rheinmetall збудує в Литві завод із виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомило Міністерство економіки Литви.

Міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте підписала інвестиційну угоду на 180 млн євро з німецьким концерном після приблизно десяти місяців переговорів, йдеться у повідомленні.

"Створення заводу Rheinmetall у Литві є надзвичайно важливим кроком у відповідь на нагальні потреби нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до найнеобхіднішої зброї та боєприпасів, оскільки продукцію, необхідну для європейської оборони, ми вироблятимемо самі", - заявила Армонайте.

Заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік, надано статус великого проєкту.

Очікується, що конкретне місце його будівництва буде оголошено найближчими тижнями.

Заступник міністра транспорту Юліус Скачкаускас минулого тижня казав, що будівництво заводу Rheinmetall має розпочатися у жовтні цього року, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Протягом 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і снаряди з дальністю ураження 100 км.

"Артилерія змінює правила", - пояснив своє рішення гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, маючи на увазі війну РФ проти України.

У середині березня стало відомо, що Rheinmetall планує відкрити в Україні мінімум чотири заводи - хоче виробляти снаряди, військову техніку, порох та засоби ППО.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Литва
 

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