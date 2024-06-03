Президентом Мексики вперше стане жінка

Кандидатка від правлячої коаліції в Мексиці Клаудія Шейнбаум впевнено перемогла на виборах президента країни. За Шейнбаум, яка раніше обіймала посаду мерки Мехіко, проголосували, згідно з попередніми підрахунками, від 58,3 до 60,7 відсотка виборців, повідомила в понеділок, 3 червня, виборча комісія країни.

За головну опонентку Шейнбаум - колишню сенаторку Сочітль Гальвес з альянсу партій правого спрямування "Сила і серце за Мексику" - проголосували, згідно з попередніми підрахунками, від 26,6 до 28,6 відсотка виборців.

Шейнбаум на виборах представляла партію "Рух національного відродження" (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадори. На загальних виборах 2 червня у Мексиці обирали не лише президента, а й депутатів до нижньої палати Конгресу, сенаторів, а також губернаторів і мера столиці.

Шейнбаум звинувачують у залежності від чинного президента

61-річна Шейнбаум - онука єврейських іммігрантів, які втекли з Європи. У минулому вона обіймала посаду мерки Мехіко. При цьому політикиню нерідко критикують у зв'язку з можливою політичною залежністю від Обрадора. Кар'єра Шейнбаум багато в чому пов'язана з чинним президентом, і вона протягом багатьох років підтримувала свого ментора, з яким знайома ще зі студентських років. У зв'язку з цим критики сумніваються в самостійності Шейнбаум як політичного гравця.

Під час перебування Обрадора на посаді в Мексиці зріс рівень злочинності та посилили діяльність наркокартелі. Це позначилося навіть на передвиборчій боротьбі - за даними агенції dpa, за всю електоральну кампанію вбито щонайменше 34 кандидати на різні посади. Останнє з таких убивств сталося напередодні відкриття виборчих дільниць - у штаті Мічоака невідомі застрелили кандидата в місцеві органи влади Ісраеля Дегальдо.