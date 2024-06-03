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АНАЛІТИКА

Бізнесвумен перемогла на виборах президента Ісландії

 

Бізнесвумен Халла Томасдоттір перемогла на президентських виборах в Ісландії, які відбулися у суботу, 1 червня. Після підрахунку більшої частини голосів вранці у неділю, 2 червня, стало відомо, що вона випереджає свою основну конкурентку, колишню прем'єрку країни Катрін Якобсдоттір, повідомляє агенція AFP.

55-річна Томасдоттір отримала 34,6 відсотка голосів виборців, тоді як 48-річна Якобсдоттір, яка у квітні подала у відставку з посади прем'єр-міністерки, щоб взяти участь у виборах, набрала 25 відсотків.

Якобсдоттір визнала свою поразку рано вранці в неділю ще до того, як були підраховані останні голоси. "Мені здається, що Халла Томасдоттір швидко наближається до того, щоб стати наступною президенткою Ісландії. Я вітаю її з цим і знаю, що вона буде хорошою президенткою", - заявила Якобсдоттір національному мовнику RUV.

Халла Томасдоттір очолює "The B Team", глобальну некомерційну організацію, співзасновником якої є британський бізнес-магнат Річард Бренсон, що займається просуванням бізнес-практик, орієнтованих на людяність і клімат. Вона також є засновницею інвестиційної компанії Audur Capital, створеної у 2007 році з метою просування жіночих цінностей у фінансовому секторі.

Президент Ісландії виконує переважно церемоніальні функції в парламентській республіці, виступаючи гарантом конституції та національної єдності. Однак він має право накладати вето на закони або виносити їх на референдум. У країні з населенням 380 тисяч осіб кожен громадянин, який зібрав 1 500 підписів, може балотуватися на ця посаду, нагадує AFP. Явка на виборах склала 79 відсотків.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ісландія
 

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