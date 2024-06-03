Спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про «іноагентів»

У Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" - документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу, повідомляє SOVA.

Конституція Грузії передбачає, що якщо президент після подолання вето парламентом відмовляється підписати закон, його протягом п'яти днів підписує й публікує спікер парламенту.

"Сьогодні я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Основна мета цього закону - посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання", - заявив Папуашвілі.

За його словами, за 60 днів усі організації, які "мають значне іноземне фінансування", повинні будуть зареєструватися на спеціальному порталі, який ще належить створити.

Керівна партія ухвалила закон із другої спроби - торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати його. Захід наполегливо закликав Тбілісі не ухвалювати закон у його нинішньому вигляді, на вулицях міст Грузії проходили масові протести.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.