Глава Пентагону: Війна з Китаєм не є неминучою

Постійний діалог з Китаєм і його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, наголосивши при цьому на прихильності Вашингтона регіональній безпеці. Слова глави Пентагону, виголошені в рамках щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, наводить у суботу, 1 червня, агентство АР.

"Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", - сказав Остін, додавши, що, на його думку, "війна або протистояння з Китаєм не є неминучими або невідворотними". Як зазначає АР, Остін зробив великий акцент на прихильності Вашингтона до гарантування безпеки в регіоні, яка виражається у зростанні кількості оборонних партнерств. За його словами, за останні три роки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відбулося "нове зближення практично з усіх аспектів безпеки".

"Дозвольте мені внести ясність: Сполучені Штати можуть бути в безпеці тільки в тому разі, якщо в безпеці буде Азія", - сказав Остін про необхідність американської присутності в регіоні. Він наголосив також, що попри "історичні зіткнення" в Європі та на Близькому Сході, саме Азійсько-Тихоокеанський регіон залишається для США пріоритетним.

Як відреагував Китай?

У відповідь на коментарі Остіна заступник начальника Об'єднаного штабу Центральної військової ради Китаю генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен звинуватив Вашингтон у прагненні створити "азійсько-тихоокеанську версію НАТО". Він також назвав Сполучені Штати "найбільшим викликом регіональному миру і стабільності".

Цзін Цзяньфен заявив, що індо-тихоокеанська стратегія США спрямована на те, щоб "внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність". "Вона служить лише егоїстичним геополітичним інтересам США і йде врозріз з історичною тенденцією та загальними прагненнями країн регіону до миру, розвитку і взаємовигідного співробітництва", - сказав китайський генерал-лейтенант.

"Розширення НАТО на схід призвело до української кризи", - заявив офіцер китайської армії Цао Юаньчжун, який також був присутній на форумі, поставивши Остіну запитання: "Які наслідки, на вашу думку, матиме зміцнення системи альянсів США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для безпеки і стабільності цього регіону?". Очільник Пентагону відповів, що США просто співпрацюють із "країнами-однодумцями зі схожими цінностями" і не намагаються створити альянс на кшталт НАТО, повідомляє агентство АР.