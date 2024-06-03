Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Пентагону: Війна з Китаєм не є неминучою

 

Постійний діалог з Китаєм і його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, наголосивши при цьому на прихильності Вашингтона регіональній безпеці. Слова глави Пентагону, виголошені в рамках щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, наводить у суботу, 1 червня, агентство АР.

"Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", - сказав Остін, додавши, що, на його думку, "війна або протистояння з Китаєм не є неминучими або невідворотними". Як зазначає АР, Остін зробив великий акцент на прихильності Вашингтона до гарантування безпеки в регіоні, яка виражається у зростанні кількості оборонних партнерств. За його словами, за останні три роки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відбулося "нове зближення практично з усіх аспектів безпеки".

"Дозвольте мені внести ясність: Сполучені Штати можуть бути в безпеці тільки в тому разі, якщо в безпеці буде Азія", - сказав Остін про необхідність американської присутності в регіоні. Він наголосив також, що попри "історичні зіткнення" в Європі та на Близькому Сході, саме Азійсько-Тихоокеанський регіон залишається для США пріоритетним.

Як відреагував Китай?

У відповідь на коментарі Остіна заступник начальника Об'єднаного штабу Центральної військової ради Китаю генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен звинуватив Вашингтон у прагненні створити "азійсько-тихоокеанську версію НАТО". Він також назвав Сполучені Штати "найбільшим викликом регіональному миру і стабільності".

Цзін Цзяньфен заявив, що індо-тихоокеанська стратегія США спрямована на те, щоб "внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність". "Вона служить лише егоїстичним геополітичним інтересам США і йде врозріз з історичною тенденцією та загальними прагненнями країн регіону до миру, розвитку і взаємовигідного співробітництва", - сказав китайський генерал-лейтенант.

"Розширення НАТО на схід призвело до української кризи", - заявив офіцер китайської армії Цао Юаньчжун, який також був присутній на форумі, поставивши Остіну запитання: "Які наслідки, на вашу думку, матиме зміцнення системи альянсів США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для безпеки і стабільності цього регіону?". Очільник Пентагону відповів, що США просто співпрацюють із "країнами-однодумцями зі схожими цінностями" і не намагаються створити альянс на кшталт НАТО, повідомляє агентство АР.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5373
  0,0372
 0,09
EUR
 1
 43,9850
  0,1679
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4420  0,03 0,07 41,1144  0,02 0,05
EUR 43,8748  0,07 0,15 44,7488  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5000  0,02 0,05 40,5300  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес