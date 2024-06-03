G7 та ЄС планують посилити тиск на банки, які допомагають РФ обходити санкції – Bloomberg

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз вивчають способи посилення тиску на банки з третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомих з цим питанням.

Зазначається, що наразі обговорюються заходи, спрямовані проти кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку Росії, подібну до SWIFT, для обходу торговельних обмежень.

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G-7 в Італії, де глави урядів мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.

"G-7 вже давно визначила своїм головним пріоритетом недопущення отримання Росією ключових технологій, які використовуються у виробництві зброї або необхідні для її виробництва", - йдеться в повідомленні.

Проте РФ вдалося обійти багато з цих обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, такі як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та країни Центральної Азії, часто через мережі посередників у різних юрисдикціях.

Відповідно Захід зосередив свою увагу на банках, які нібито сприяли деяким з цих транзакцій, попередивши їх про нові санкції. Відтак це спонукало кількох кредиторів посилити обмеження, що призвело до очевидного падіння російського імпорту.

Додається, що в рамках нового пакету санкцій Єврокомісія запропонувала обмеження для кредиторів, які використовують систему передачі фінансових повідомлень російського центрального банку, відому як СПФС, для обходу санкцій. Як і SWIFT, вона діє як захищена мережа обміну повідомленнями для полегшення міжбанківських платежів.

Минулого року використання системи майже потроїлося порівняно з 2022 роком. Зараз її використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах, включаючи Китай, Білорусь, Вірменію, Таджикистан і Казахстан.

Натомість експерти застерігають, що конкретні обмеження, які можуть з'явитися в результаті саміту G7, все ще перебувають у стадії розробки, і союзники можуть вжити різних заходів.