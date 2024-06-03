Китай пригрозив силою «розгромити» незалежність Тайваню

Китай знову вдався до залякувань щодо Тайваню. Пекін пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Китаю Дон Цзюня, якого цитує DW.

Відповідну заяву глава Міноборони Китаю зробив на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі. За його словами, Пекін нібито налаштований на "мирне возз'єднання", але "сили незалежності" Тайваню перешкоджають цьому.

Він сказав, що армія Китаю діятиме "рішуче", щоб запобігти незалежності Тайваню. Також він звинуватив владу Тайваню у нібито руйнування китайської єдності.

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", - сказав китайський міністр.

Крім того, Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Реакція Тайваню

Рада Тайваню, яка відповідає за політику острова щодо Китаю, заявила, що засуджує "провокаційні та ірраціональні" коментарі китайського міністра.

"Це об'єктивний факт, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковуються одна одній, і це також статус-кво в протоці", - йдеться у повідомленні.