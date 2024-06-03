США готові вжити заходів проти китайських банків через підтримку Росії

Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу готові вжити заходів проти китайських фірм та фінустанов через підтримку Росії.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, передає Reuters.

США розглядають введення санкцій проти китайських фірм, фокусуючись на тих, які безпосередньо допомагають Росії у війні.

"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії.

Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - заявив Курт Кемпбелл під час відповідей на питання журналістів під час зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ Японії і Південної Кореї.

Під час зустрічі, представники США, Південної Кореї та Японії пообіцяли продовжувати тісно співпрацювати над посиленням економічної безпеки, в тому числі в рамках проєктів Партнерства з безпеки мінеральних ресурсів, які спрямовані на зменшення залежності від Китаю і Росії щодо критично важливих ресурсів, необхідних для високотехнологічних застосувань.

Союзники також зобов'язалися працювати ще тісніше, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру України, її відновлення і зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її дії.