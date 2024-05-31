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АНАЛІТИКА

ЄС про удари України по Росії: Це законна самооборона

 

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв'язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території РФ.

Про це під час брифінгу сказав речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

У нього спитали про ставлення ЄС до заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга, який нещодавно закликав західні країни зняти заборону для України бити по РФ наданою союзниками зброєю.

На що Стано відповів, що в ЄС не коментуватимуть висловлювання генсека НАТО, але зазначив, що в Євросоюзі була подібна дискусія, як на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні глав Міноборони.

"Ключова позиція Європейського Союзу полягає в тому, що Україна веде законну оборону проти вторгнення...Тому, згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від агресії, і, згідно з міжнародним правом, це включає також знищення агресора на його території, коли йдеться про військові цілі", - підкреслив представник ЄК.

Він також додав, що надавати такий дозвіл має кожна країна окремо, адже саме окремі країни-члени ЄС постачають зброю в Україну "для її законної самооборони".

Нещодавно Україна підтвердила повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

Крім того, в уряді Німеччини підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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