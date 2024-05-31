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Індія забрала з Великої Британії 100 тонн золота. Буде зберігати у себе
11:53 31.05.2024 |
Центральний банк Індії перемістив понад 100 тонн золота з Великої Британії у свої власні сховища і незабаром збирається перевезти приблизно ще стільки ж, повідомила газета Times of India із посиланням на власні джерела.
Для порівняння, весь золотий запас України - приблизно 27 тонн.
Центральний банк Індії має більше золота - трохи понад 822 тонн. З них майже 414 тонн зберігалися за кордоном (дані на кінець березня) в Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків (BIS).
Для багатьох центральних банків світу Англія традиційно є надійним місцем зберігання золота. Індія теж тримає там частину своїх запасів із моменту здобуття незалежності.
З 2017 року Індія почала активно скуповувати золото, яке вважається надійним активом у періоди нестабільності та геополітичних потрясінь. "Оскільки запаси накопичувалися за кордоном, було вирішено перевезти частину золота до Індії", - пише видання із посиланням на індійського чиновника.
Для перевезення такої кількості золота знадобилась значна підготовча робота. По-перше, Банк Індії звільнили від сплати митних зборів за ввезення металу, але не від імпортного податку, бо він розподіляється між окремими штатами. По-друге, знадобився спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.
Times of India пише, що переміщення золота дозволить центробанку зекономити на послугах Банку Англії. Всередині Індії золото зберігається у колишньому монетному дворі в Мумбаї, а також у Наґпурі.
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