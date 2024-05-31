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Франція повернула під контроль усі райони столиці Нової Каледонії після заворушень
10:42 31.05.2024 |
Французькі сили в результаті поліцейської спецоперації взяли під контроль останній район в столиці Нової Каледонії Нумеа, де спалахнули серйозні заворушення.
Про це оголосив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
За його словами, був взятий під контроль район Рів'єр-Сале в Нумеа - останній, який через серію заворушень не контролювався французькою владою.
"Нова Каледонія: щойно була успішно проведена велика поліцейська операція в районі Рів'єр-Сале, останньому непідконтрольному району Нумеа", - зазначив Дарманен.
Він подякував усім силам, які брали участь в операції, внаслідок якої було заарештовано 12 осіб і знято 26 блокпостів.
Нагадаємо, 15 травня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії, де спалахнуло насильство.
У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Новій Каледонії розгорнули військовий контингент "для забезпечення безпеки" портів і аеропорту, а також тимчасово заборонили соціальну мережу TikTok.
Причиною заворушень стала виборча реформа, в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням - канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.
В середині минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.
У понеділок, 27 травня, Франція скасувала надзвичайний стан у Новій Каледонії, щоб забезпечити політичний діалог після заворушень, які забрали життя сімох людей.
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