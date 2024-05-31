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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Американський сервіс для програмістів закрив доступ для росіян

 

Сервіс для програмістів Docker Hub закрив доступ для користувачів із Росії. Блокування торкнулося як приватних програмістів, так і цілих компаній, котрі використовували цю платформу для зберігання своїх програмних проєктів.

Про це пише CNews, передає The Moscow Times.

Зараз при спробі зайти на сайт Docker Hub з Росії користувач бачить лише заглушку, повідомлення на якій свідчить, що Docker - це американська компанія, яка підкоряється рішенням влади США.

Таким чином, блокування - це наслідок дотримання компанією санкцій, накладених на Росію після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з повідомленням, обмеження стосуються лише програмістів із окупованого Криму, проте сайт компанії недоступний і на території Росії: у Москві, Воронежі, Волгограді, Іркутську та інших містах країни.

Про компанію

Docker Hub - це хмарний сервіс, що надається компанією Docker, який є сховищем для контейнерних образів. Він дозволяє розробникам зберігати, розповсюджувати та керувати своїми контейнерними додатками у централізованому репозиторії.

Користувачі можуть шукати та завантажувати публічні образи, створені спільнотою або офіційні образи від розробників, а також завантажувати та ділитися своїми власними образами.

Санкції проти російського IT-сектору

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів та ІТ-компаній на 10 років.

До санкційного переліку увійшли дві фізичні та 69 юридичних осіб, у тому числі "Перший канал", "Суспільне телебачення Росії", телеканали "Рен ТВ", "ТНТ", "Звєзда", "НТВ Плюс", видання "Московський комсомолець" та "Ізвєстія", а також низка фінансових та ІТ-компаній. Серед них - "Вебмані", "Ківі Банк", "ЮМані", "Лабораторія Касперького", "Доктор Веб", ТОВ "Яндекс Україна".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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