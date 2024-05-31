Росія привласнила понад 1 700 тонн українського зерна та агропродукції

Офіс Генерального прокурора розслідує привласнення Росією понад 1 700 тонн української аграрної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«З початку повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів. За даними Офісу Генпрокурора, йдеться про понад 1 700 тонн агропродукції, незаконно вивезеної з тимчасово окупованих територій. Ще одним злочином є руйнування та знищення сільськогосподарської інфраструктури внаслідок обстрілів та бойових дій», - ідеться у повідомленні.

Вкрадену продукцію Росія систематично вивозить за кордон і продає покупцям на світовому ринку. При тому походження зерна та іншої агропродукції приховується.

Під час Української зернової конференції, що відбулась у Києві, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький повідомив, що українські прокурори вже отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів.

Однак розслідування суттєво ускладнюється тим, що Росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на тимчасово окупованих територіях або у самій Росії.

«Тому Офіс Генерального прокурора закликає міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати у відстеженні міжнародного потоку вкраденої української агропродукції та фінансування цих незаконних продажів», - наголосили в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна має припинити його експорт у Європу та позбавити агресора прибутків.