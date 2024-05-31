Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон про дозвіл Україні бити по території РФ: наша політика не змінилася
08:51 31.05.2024 |
Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою США зброєю по цілях на території Росії. Україна має зосередитися на тактичних і оперативних цілях "у межах її кордонів", вважають у Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікерку Пентагону Сабріни Сінгх.
"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.
Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".
Дозвіл США на удари по РФ
Вчора, 30 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена може дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.
Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Єгор Чернєв заявив, що США можуть надати Україні таємний дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії.
У The Washington Post з'явилася інформація з посиланням на джерело про те, що США не ставлять обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для ліквідації російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Байден схвалив удари України по Росії, але з обмеженнями
|Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
|США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди
|Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Американський сервіс для програмістів закрив доступ для росіян
|У Краснодарському краї внаслідок атаки дронів загорілися три цистерни з нафтопродуктами
|Росія привласнила понад 1 700 тонн українського зерна та агропродукції
|Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини
|CNN: Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї
|Politico: Байден схвалив удари України по Росії, але з обмеженнями
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди