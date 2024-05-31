Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон про дозвіл Україні бити по території РФ: наша політика не змінилася

 

Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою США зброєю по цілях на території Росії. Україна має зосередитися на тактичних і оперативних цілях "у межах її кордонів", вважають у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікерку Пентагону Сабріни Сінгх.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Дозвіл США на удари по РФ

Вчора, 30 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена може дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Єгор Чернєв заявив, що США можуть надати Україні таємний дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії.

У The Washington Post з'явилася інформація з посиланням на джерело про те, що США не ставлять обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для ліквідації російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5001
  0,0169
 0,04
EUR
 1
 43,8171
  0,1031
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4174  0,10 0,24 41,0830  0,08 0,19
EUR 43,8017  0,09 0,20 44,6830  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4900  0,02 0,04 40,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес