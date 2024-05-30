Євросоюз готує санкції проти страхувальника танкерів «тіньового флоту» Росії, – Bloomberg

Єврокомісія розглядає доцільність запровадження санкцій проти російської страхового гіганта "Інгосстрах", який є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.

Цю пропозицію висунула одна із держав-членів ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас співрозмовники агентства зауважують, що таке рішення може бути ризикованим, адже важко прорахувати його наслідки не лише для російської торгівлі нафтою, але й для більш широких міжнародних потоків сировинних товарів, які страхує "Інгосстрах".

Джерела агентства зазначають, що обговорення санкцій проти російського страхового гіганта наразі перебуває на ранній стадії, тому "Інгосстрах" не увійшов до 14-го пакета антиросійських санкцій, який країни ЄС ще не затвердили.

Навіть якщо пропозицію схвалить Єврокомісія, вона все одно зіткнеться з численними перешкодами, враховуючи традиційну позицію Угорщини, яка послідовно блокує санкції проти російської енергетики, додали співрозмовники.

Як повідомлялося, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п'ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов'язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.