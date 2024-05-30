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АНАЛІТИКА

В Іспанії затвердили суперечливий закон про амністію каталонських сепаратистів

В Іспанії затвердили суперечливий закон про амністію каталонських сепаратистів

 

Конгрес депутатів, нижня палата парламенту Іспанії, в четвер остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання El Pais.

Текст, проти якого рішуче виступила права та ультраправа опозиція Іспанії, був прийнятий 177 голосами "за" проти 172 голосів "проти" в 350-місному парламенті. Ніхто не утримався, один депутат був відсутній.

Таким чином Конгрес скасував вето верхньої палати Сенату, остаточно затвердивши спірну амністію для каталонських сепаратистів.

Законопроєкт стане законом після публікації в офіційному віснику вже в п'ятницю. Тоді суди матимуть до двох місяців, щоб застосувати закон, який амністує сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії з 2011 року.

Законопроєкт викликав масові протести протягом останніх кількох місяців, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію, яка планує оскаржити його в судах.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Ухвалення відбувається напередодні виборів до Європейського парламенту 6-9 червня, а також коли соціалісти Санчеса намагаються сформувати уряд у Каталонії після перемоги на регіональних виборах на початку цього місяця.
Ключові теги: Іспанія
 

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