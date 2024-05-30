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Швеція готова заблокувати імпорт російського СПГ, якщо Угорщина завадить рішенню ЄС
16:47 30.05.2024 |
Швеція розглядає можливість одностороннього блокування імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), якщо Угорщина завадить або зможе пом'якшити запропоновані ЄС санкції проти Росії.
Про це заявила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш в кулуарах зустрічі міністрів у Брюсселі, її цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Країни-члени ЄС обговорюють санкції проти ключових російських СПГ-проєктів, а також заборону на використання портів Євросоюзу для реекспорту поставок до третіх країн. Угорщина виступила проти цієї пропозиції, а санкції вимагають одностайності 27 країн-членів ЄС.
"Якщо пакет санкцій не відповідатиме меті, ми готові діяти самостійно", - заявила Ебба Буш.
Буш не уточнила, як саме уряд націлюватиметься на імпорт енергоносіїв з Росії. Правила вимагають від країн враховувати енергетичну безпеку Євросоюзу.
Хоча імпорт російського газу до Швеції невеликий, будь-які заходи свідчитимуть про зростаюче нетерпіння держав-членів до постійних перешкод з боку Угорщини у питанні допомоги Україні та санкцій.
"Метою всієї цієї війни з боку Росії є "розділяй і володарюй". Але Швеція не буде чекати, якщо ми не досягнемо успіху з 14-м пакетом санкцій", - додала Буш.
Вона зазначила, що одним зі способів схилити Угорщину на бік майбутніх енергетичних санкцій було б заохочення ЄС до нових інвестицій в ядерний сектор регіону.
Міністерка розкритикувала Європейський інвестиційний банк за те, що він не робить більше для надання пільгового фінансування сектору.
Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон висловила переконання, що ретельна підготовча робота Єврокомісії над новим пакетом санкцій проти РФ і нещодавно ухвалена міністрами енергетики ЄС газова угода мають забезпечити безперешкодне схвалення обмежень щодо експорту скрапленого газу з Росії.
ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.
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