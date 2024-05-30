Швеція готова заблокувати імпорт російського СПГ, якщо Угорщина завадить рішенню ЄС

Швеція розглядає можливість одностороннього блокування імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), якщо Угорщина завадить або зможе пом'якшити запропоновані ЄС санкції проти Росії.

Про це заявила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш в кулуарах зустрічі міністрів у Брюсселі, її цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Країни-члени ЄС обговорюють санкції проти ключових російських СПГ-проєктів, а також заборону на використання портів Євросоюзу для реекспорту поставок до третіх країн. Угорщина виступила проти цієї пропозиції, а санкції вимагають одностайності 27 країн-членів ЄС.

"Якщо пакет санкцій не відповідатиме меті, ми готові діяти самостійно", - заявила Ебба Буш.

Буш не уточнила, як саме уряд націлюватиметься на імпорт енергоносіїв з Росії. Правила вимагають від країн враховувати енергетичну безпеку Євросоюзу.

Хоча імпорт російського газу до Швеції невеликий, будь-які заходи свідчитимуть про зростаюче нетерпіння держав-членів до постійних перешкод з боку Угорщини у питанні допомоги Україні та санкцій.

"Метою всієї цієї війни з боку Росії є "розділяй і володарюй". Але Швеція не буде чекати, якщо ми не досягнемо успіху з 14-м пакетом санкцій", - додала Буш.

Вона зазначила, що одним зі способів схилити Угорщину на бік майбутніх енергетичних санкцій було б заохочення ЄС до нових інвестицій в ядерний сектор регіону.

Міністерка розкритикувала Європейський інвестиційний банк за те, що він не робить більше для надання пільгового фінансування сектору.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон висловила переконання, що ретельна підготовча робота Єврокомісії над новим пакетом санкцій проти РФ і нещодавно ухвалена міністрами енергетики ЄС газова угода мають забезпечити безперешкодне схвалення обмежень щодо експорту скрапленого газу з Росії.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.