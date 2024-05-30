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Рада ЄС затвердила збільшення з 1 липня мит на імпорт зерна з РФ і Білорусі - пресреліз
14:26 30.05.2024 |
Рада ЄС у четвер ухвалила постанову про збільшення митних зборів на імпорт російської та білоруської зернової продукції в Євросоюз.
"Сьогодні Рада ухвалила постанову, метою якої є запровадження заборонних мит на зернову продукцію, імпортовану з Росії та Білорусі", - йдеться в пресрелізі Ради ЄС.
Уточнюється, що рішення набуде чинності 1 липня.
"Постанова передбачає збільшення митних тарифів на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до такого рівня, що на практиці імпорт цих продуктів припинять", - наголошується в документі.
Заходи також торкнуться імпорту гороху і гранул із бурякового жому.
Зазначається, що у перерахованої вище продукції також не буде доступу до тарифних квот ЄС.
Після саміту ЄС 21-22 березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пропозицію ЄК збільшити мита на імпорт до ЄС зернової продукції з Росії та Білорусі.
"Були достатні причини для такої пропозиції. Це дасть змогу уникнути того, що російське зерно дестабілізує європейські ринки", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції. Вона повідомила, що йтиметься про "мита на зернову продукцію, насіння олійних культур і похідні продукти з них".
За її словами, "це покладе край доходам, які одержує Росія від цієї продукції".
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