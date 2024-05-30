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Британський парламент розпущено напередодні виборів
10:52 30.05.2024 |
Британський парламент припинив роботу в четвер з огляду на проведення 4 липня загальних виборів, повідомляється на сайті парламенту.
"Розпуск парламенту відбувся в четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи в Палаті громад і Палаті лордів завершено. Наразі немає депутатів, усі місця в Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року", - ідеться в повідомленні, поширеному на сайті.
Sky News зазначає, що парламент розпустили відразу після настання опівночі.
Розпуск парламенту перед виборами - стандартна процедура.
Раніше видання The Guardian повідомляло, що 9 липня парламент збереться вже в новому складі для обрання спікера і приведення до присяги депутатів.
Церемонію відкриття парламенту заплановано на 17 липня.
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