Британський парламент розпущено напередодні виборів

Британський парламент припинив роботу в четвер з огляду на проведення 4 липня загальних виборів, повідомляється на сайті парламенту.

"Розпуск парламенту відбувся в четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи в Палаті громад і Палаті лордів завершено. Наразі немає депутатів, усі місця в Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року", - ідеться в повідомленні, поширеному на сайті.

Sky News зазначає, що парламент розпустили відразу після настання опівночі.

Розпуск парламенту перед виборами - стандартна процедура.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що 9 липня парламент збереться вже в новому складі для обрання спікера і приведення до присяги депутатів.

Церемонію відкриття парламенту заплановано на 17 липня.