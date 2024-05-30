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АНАЛІТИКА

У Мінфіні США розповіли, в які «слабкі місця» Росії намагаються бити санкціями

 

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо розповів, що американські санкції стосовно Росії нині зосереджуються насамперед на банках, які Москва використовує для обходу вже наявних обмежень і купівлі необхідних для виробництва зброї товарів.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

Адейемо зауважив, що Кремль доручив російським розвідувальним службам знайти способи обійти санкції та експортний контроль США.

"Ось чому ми дедалі більше зосереджуємося не лише на компаніях, які продають ці товари (подвійного призначення Росії. - Ред.), але й на фінансових установах як ключових посередниках", - додав він.

Заступник голови американського Мінфіну пояснив, що Росія нині уникає використання великих банків у третіх країнах і натомість звертається до менших установ, "які, можливо, мають менш досконалі відділи комплаєнсу" - тобто не так ретельно стежать за дотриманням санкцій.

"Ми зараз просимо великі фінансові установи і банки, що обслуговують кореспондентські відносини з меншими банками, змусити їх посилити свої процедури перевірки, аби намагатись завадити Росію отримати доступ до цих товарів (подвійного призначення. - Ред.)", - сказав Адейемо.

Як відомо, наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

У лютому Воллі Адейемо стверджував, що попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.
Ключові теги: США, Росія
 

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