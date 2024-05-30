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У Європарламенті відбулись обшуки в справі про втручання РФ
23:25 29.05.2024 |
У будівлях Європейського парламенту в Брюсселі та Страсбурзі пройшли обшуки в рамках справи про ймовірне втручання Росії.
"Обшуки провели в рамках справи про здійснення впливу, пасивну корупцію та членство в злочинній організації", - повідомила прокуратура бельгійської столиці в середу, 29 травня.
Там уточнили, що обшуки пов'язані з "ознаками російського втручання, внаслідок якого до членів Європарламенту зверталися і платили їм за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe".
Конкретно йдеться про євродепутатів від Нідерландів і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).
Згідно з повідомленням, слідчі прийшли в офіси та приватне помешкання Гійома П., який зараз є помічником нідерландського депутата Марселя де Граафа, а раніше працював у команді депутата з АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah).
Проросійська пропаганда на Voice of Europe
Зареєстрований в Празі портал Voice of Europe пов'язують з Віктором Медведчуком і підозрюють у поширенні в Європейському Союзі проросійської пропаганди та дезінформації про Україну, а також у підкупі європейських політиків напередодні виборів.
На сайті, серед інших, публікували інтерв'ю з Кра та його соратником по АдН Петром Бистроном (Petr Bystron). Обидва заперечують, що брали гроші за це.
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