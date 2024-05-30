Росія засекретила статистику виробництва бензину після атак на найбільші НПЗ

Російська влада вирішила засекретити оперативну статистику випуску пального після нальотів дронів на нафтопереробні заводи, що спричинило двозначний обвал виробництва у нафтових компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Міненерго РФ оголосило у вівторок, що припиняє надавати Росстату щотижневі дані про виробництво автобензину та дизпалива. Відомство заявило, що «з огляду на існуючу геополітичну ситуацію розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку несумлінних його учасників».

Міненерго РФ стверджує, що закриття статистики про виробництво автобензину «сприятиме зміцненню надійності» забезпечення внутрішніх споживачів та підвищенню енергетичної безпеки країни загалом.

Останні тижневі дані Росстату, опубліковані 23 травня, показали, що виробництво бензину в Росії впало до мінімуму з жовтня після того, як БПЛА за три тижні вразили щонайменше п'ять великих нафтопереробних заводів.

З 13 по 19 травня, згідно з офіційною статистикою, російські НПЗ випустили 740 тисяч тонн бензину - на 2,5% менше, ніж тижнем раніше, на 5% менше, ніж на початку травня, і на 20% менше показників кінця грудня (тоді НПЗ випускали понад 930 тисяч тонн бензину щотижня). Випуск дизельного палива просів на 7,1% за тиждень, до 1,558 млн тонн. Порівняно з кінцем минулого року, НПЗ скоротили виробництво на 11%, або майже на 200 тисяч тонн на тиждень.

Цілком захистити підприємства ПЕК від ударів БПЛА на сьогодні неможливо, визнав 22 травня віцепрем'єр РФ Олександр Новак. «На 100% виключити [атаки] неможливо, іноді трапляються ті ситуації, які були», - сказав Новак.

До того, у квітні, російське Міненерго дозволило нафтозаводам різко зменшити вимоги до якості бензину, щоб уникнути дефіциту.

Як повідомлялося, в березні на тлі атак, а також підвищеного попиту уряд Росії на пів року запровадив заборону на експорт бензину. Пізніше дію заборони припинили, дозволивши вивозити бензин із країни з 20 травня до 30 червня 2024 року.