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АНАЛІТИКА

Британський банківський гігант HSBC остаточно пішов з Росії

 

Британська банківська група HSBC закрила угоду з продажу свого дочірнього банку у Росії місцевому "Експобанку".

Вартість угоди не розголошується, повідомляє Reuters.

"Офіційно транзакція буде завершена після реєстрації прав власності в Державному реєстрі компаній", - уточнили у HSBC.

Збитки від запланованого продажу свого російського ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" HSBC оцінював у $300 млн.

Як повідомлялося, HSBC домовився про продаж свого російського бізнесу ще у червні 2022 року, однак завершення угоди затягнулося.

Спочатку HSBC прогнозував, що операцію з продажу бізнесу у Росії вдасться завершити у першій половині 2023 року. Однак згодом британська банківська група перенесла цей термін на другу половину 2023 року, а згодом - на першу половину 2024 року.

У серпні 2022 року російський президент Путін підписав указ, який обмежує угоди з продажу активів низки іноземних компаній у РФ, у тому числі HSBC. Для схвалення таких угод був потрібен особистий дозвіл Путіна, він надав його лише у лютому 2024 року.

Нагадаємо, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і до останнього часу обслуговував переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.

Ще у квітні 2021 року HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.

"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, HSBC
 

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