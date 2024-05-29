Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КНДР запустила в Південну Корею повітряні кулі зі сміттям

 

Південна Корея звинуватила Північну Корею в запуску через кордон великої кількості повітряних куль зі сміттям. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap у середу, 29 травня.

Починаючи з вечора вівторка до обіду середи понад 260 повітряних куль перетнули кордон і впали в різних місцях по всій країні. "Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу", - зазначили в об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

На опублікованих у південнокорейських ЗМІ фотографіях повітряних куль видно, що до них прив'язані поліетиленові пакети з різним сміттям: використаними батарейками, взуттям, пластиковими пляшками, туалетним папером, гноєм. На одному з фото пакет підписаний словом "екскременти". За даними місцевих видань, кілька куль містили фекалії тварин.

Південнокорейська влада закликала населення повідомляти про падіння куль і не наближатися до них. Військові направили підрозділи по боротьбі з хімічними та біологічними загрозами, щоб зібрати і вивчити предмети, що впали.

Відповідь КНДР на південнокорейські "агітки"

26 травня влада Північної Кореї заявила, що "вживе дзеркальних заходів у відповідь на часте розкидання агітаційних матеріалів у прикордонному районі" - надішле "купи макулатури і бруду" у відповідь на запуски південнокорейськими активістами повітряних кульок із листівками, що критикують керівництво КНДР і розповідають про демократичне суспільство на півдні півострова, а інколи і з флешками з музичними кліпами південнокорейських поп-гуртів (K-pop) і з місцевими серіалами (K-drama, дорама), забороненими на півночі.

Попередні уряди Південної Кореї намагалися завадити активістам проводити такі кампанії, заявляючи, що вони не сприяють миру і загрожують безпеці жителів поблизу кордону. Заборону на запуски повітряних куль, запроваджену 2021 року, пізніше Верховний суд визнав неконституційною, оскільки вона порушувала свободу вираження думок.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4832
  0,0874
 0,22
EUR
 1
 43,9202
  0,0506
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2438  0,15 0,37 40,9550  0,04 0,10
EUR 43,6896  0,16 0,36 44,5975  0,28 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,13 0,31 40,5000  0,12 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес