В ПАРЄ пропонують виплачувати гроші українцям, які повернуться додому після війни

Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, очільника Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Олексія Гончаренка в Telegram.

Парламентар пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від країн ЄС.

Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

Допомога українцям в ЄС

Нагадаємо, тисячі українців виїхали у країни Європейського союзу від початку повномасштабної війни. Найбільше біженців перебуває у Польщі, Німеччині та Чехії.

Українським біженцям в ЄС пропонують тимчасовий захист, який передбачає надання фінансової допомоги. Умови надання допомоги та її рівень визначає кожна держава окремо.

Згідно з опитуванням Info Sapiens, більшість українців планують повернутися до України після закінчення війни.

Також, за опитуваннями, близько 70% громадян України задоволені проживанням за кордоном.