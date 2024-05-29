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В ПАРЄ пропонують виплачувати гроші українцям, які повернуться додому після війни
14:24 29.05.2024 |
Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, очільника Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Олексія Гончаренка в Telegram.
Парламентар пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від країн ЄС.
Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.
Допомога українцям в ЄС
Нагадаємо, тисячі українців виїхали у країни Європейського союзу від початку повномасштабної війни. Найбільше біженців перебуває у Польщі, Німеччині та Чехії.
Українським біженцям в ЄС пропонують тимчасовий захист, який передбачає надання фінансової допомоги. Умови надання допомоги та її рівень визначає кожна держава окремо.
Згідно з опитуванням Info Sapiens, більшість українців планують повернутися до України після закінчення війни.
Також, за опитуваннями, близько 70% громадян України задоволені проживанням за кордоном.
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