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АНАЛІТИКА

Британську пошту продають. Вперше за 500 років її власником стане іноземець

 

Чеський мільярдер Даніел Кретінський купить Королівську пошту Великої Британії, одну з найстаріших поштових компаній у світі, яка веде історію від часів королівської династії Тюдорів. Про це повідомляється на сайті International Distribution Service, нинішнього власника Royal Mail.

Рада директорів International Distribution Service 29 травня рекомендувала акціонерам прийняти пропозицію чеського мільярдера про викуп.

Вартість угоди становитиме 3,57 млрд фунтів стерлінгів, або майже 5,3 млрд фунтів з урахуванням боргу.

Кретінський пообіцяв зберегти назву компанії, бренд, штаб-квартиру та податкове резидентство Великої Британії.

"EP Group надзвичайно поважає історію та традиції Королівської пошти, і я усвідомлюю, що володіння цією компанією пов'язане з величезною відповідальністю - не лише перед працівниками, а й перед громадянами, які щодня покладаються на її послуги", - сказав мільярдер в оголошенні про купівлю компанії.

Чеський мільярдер стане першим іноземним власником Royal Mail за 500-річну історію компанію.

Уряд Великої Британії має повноваження заблокувати угоду у разі, якщо вирішить, що продаж Royal Mail загрожуватиме національній безпеці. Але у 2022 році Кретінського перевіряли, коли він формував блокпакет акцій International Distribution Service, і тоді уряд не побачив таких загроз.

4 липня у Британії відбудуться парламентські вибори, тому остаточне рішення щодо угоди, найімовірніше, ухвалюватиме вже новий уряд.

Royal Mail приватизували у 2013 році. Протягом останніх років компанія працює з багатомільйонними збитками.

Кретінський відомий насамперед як власник найбільшої компанії Чехії - Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Він володіє частками у французькій газеті Le Monde, Королівській пошті Великої Британії, нідерландській пошті PostNL, футбольних клубах Вест Хэм Юнайтед і Спарта Прага. В Україні Кретінському належить ТОВ "Сі-Ен-Джі" - власника спеціального дозволу на розробку Ужгородської газової площі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

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