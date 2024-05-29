Найбільший нафтопереробний завод ПАР продали за п'ять центів

Уряд Південно-Африканської Республіки викупив найбільший нафтопереробний завод у країні в компаній Shell і BP за символічну суму в один ранд, або п'ять центів, пише Bloomberg.

Нафтопереробний завод Sapref, розташований неподалік від міста Дурбан (друге за розміром у ПАР), ввели в експлуатацію у 1963 році. Його потужність становить 180 000 барелів нафти на добу й 2,7 млрд літрів палива на рік, що робить його найбільшим у країні. Він забезпечував 35% потужностей ПАР у нафтопереробці.

У 2022 році Shell і BP зупинили Sapref, вирішивши, що продаж заводу буде вигіднішою за подальшу експлуатацію. Shell узагалі оголосила, що планує продати весь свій бізнес у ПАР після всебічного аналізу бізнесу в усіх регіонах.

Південна Африка - нетто-імпортер нафтопродуктів, тому закриття Sapref та другого за величиною нафтопереробного заводу Enref, також розташованого в Дурбані, призвело до серйозних проблем у сфері енергетичної безпеки країни.

Державний Центральний енергетичний фонд (CEF), який керує енергетичними активами ПАР, погодився викупити завод Sapref за символічну вартість. Цей актив має підтримати стратегію зростання CEF після зниження місцевої потужності з перероблення нафти.