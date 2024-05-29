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АНАЛІТИКА

Європа зможе остаточно відмовитися від російських енергоносіїв до 2030 року – МВФ

 

Європейські країни зможуть остаточно відмовитися від російських енергоносіїв до 2030 року, прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Євросоюз уже відмовився від вугілля та майже всієї нафти з Росії.

Імпорт російського газу в Євросоюз теж падає з 2021 року, а після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, обсяги постачання скоротилися кардинально. Це призвело до настільки тяжкої енергетичної кризи у Європі, якої не було з 1970-х років.

Водночас МВФ зазначає, що Євросоюз частково сам доклався до цього. Енергетична безпека Європи погіршилася за десятиліття до початку повномасштабної російсько-української війни. Причина цього - збільшення залежності від імпорту та від невеликої кількості постачальників.

Після 2022 року країни Євросоюзу почали швидко переорієнтовувати свій імпорт газу. Наприклад, Німеччина, яка була найбільшим імпортером російського газу, з 2021 року збільшила частку газу з Норвегії з 19% до 60%.

МВФ прогнозує, що буде також збільшуватися імпорт до Європи енергоносіїв зі США та інших неєвропейських постачальників.

"Згідно з післявоєнним базовим сценарієм, Європа поступово до 2030 року відмовиться від усього викопного палива з Росії, яке ще залишилося", - йдеться у доповіді.

Франція та Італія будуть більше імпортувати з Африки; Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина й Польща - з Норвегії; Болгарія, Хорватія і Румунія - зі США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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