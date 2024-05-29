S&P підтвердило рейтинги Індії «BBB-», змінило їх прогноз на «позитивний» зі «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові кредитні рейтинги Індії в іноземній і національній валюті на рівні "BBB-".

Прогноз рейтингів змінено на "позитивний" зі "стабільного", йдеться у пресрелізі агентства.

"Стійке економічне зростання Індії позитивно позначається на її кредитоспроможності. Ми очікуємо, що міцні економічні основи країни підтримуватимуть імпульс до зростання економіки в наступні два-три роки", - зазначають у S&P.

Експерти агентства очікують продовження економічних реформ в Індії та збереження колишньої бюджетної політики незалежно від результатів загальних виборів у країні, які відбудуться в червні 2024 року. Вони також зазначають, що структура державних витрат в Індії зазнала змін, і частка витрат на інфраструктуру зростає. Це, як очікується, сприятиме виходу економіки країни на вищу траєкторію зростання.

"Високий бюджетний дефіцит, великий обсяг боргу і тягар відсоткових витрат зберігаються, але уряд Індії віддає пріоритет постійним заходам консолідації витрат", - йдеться в пресрелізі S&P.

"Позитивний" прогноз рейтингів Індії відображає думку експертів агентства, що стабільна політика, поглиблення економічних реформ і великі інвестиції в інфраструктуру підтримуватимуть стійке зростання економіки країни.

"Разом з обережною бюджетною і монетарною політикою, що сприяє зниженню боргового і процентного навантаження, це може призвести до підвищення рейтингів Індії в наступні 24 місяці", - йдеться в повідомленні S&P.