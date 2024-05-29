МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Китаю у 2024р. до 5%, у 2025р. - до 4,5%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання економіки Китаю в 2024 році до 5%, у 2025 році - до 4,5%, йдеться в прес-релізі організації.

Обидві оцінки поліпшено на 0,4 процентного пункту порівняно з квітневим прогнозом завдяки сильним даним щодо китайського ВВП за перший квартал і нещодавнім заходам влади.

Водночас ризики щодо економічного зростання скоріше знижувальні, зокрема у зв'язку з "масштабнішим або тривалішим, ніж очікувалося, підстроюванням сектора нерухомості", зазначив МВФ.

Головними завданнями КНР на найближчу перспективу фонд назвав комплексні заходи стимулювання змін у секторі нерухомості та надання макроекономічної підтримки з метою підвищення внутрішнього попиту і зменшення знижувальних ризиків.

"Забезпечення високоякісного зростання потребуватиме масштабних структурних реформ", - пояснив МВФ.

При цьому базова інфляція в Китаї прискорюватиметься, але залишиться низькою, прогнозує організація.

