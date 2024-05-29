Фінансові новини
- |
- 29.05.24
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Китаю у 2024р. до 5%, у 2025р. - до 4,5%
13:58 29.05.2024 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання економіки Китаю в 2024 році до 5%, у 2025 році - до 4,5%, йдеться в прес-релізі організації.
Обидві оцінки поліпшено на 0,4 процентного пункту порівняно з квітневим прогнозом завдяки сильним даним щодо китайського ВВП за перший квартал і нещодавнім заходам влади.
Водночас ризики щодо економічного зростання скоріше знижувальні, зокрема у зв'язку з "масштабнішим або тривалішим, ніж очікувалося, підстроюванням сектора нерухомості", зазначив МВФ.
Головними завданнями КНР на найближчу перспективу фонд назвав комплексні заходи стимулювання змін у секторі нерухомості та надання макроекономічної підтримки з метою підвищення внутрішнього попиту і зменшення знижувальних ризиків.
"Забезпечення високоякісного зростання потребуватиме масштабних структурних реформ", - пояснив МВФ.
При цьому базова інфляція в Китаї прискорюватиметься, але залишиться низькою, прогнозує організація.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін підвищить тарифи на електроенергію для населення з 1 червня на 80%, – ЗМІ
|Фінляндія дозволила ЗСУ бити фінською зброєю по Росії – глава МЗС
|Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з літаком РЛС, ракетами і БТР
|Ексзаступнику керівника ОПУ призначили 10 млн грн застави
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На саміті НАТО будуть зміни щодо членства України, але до запрошення не дійде – США
|Канада не встановлювала Україні умов використання зброї – глава МЗС
|КНДР запустила в Південну Корею повітряні кулі зі сміттям
|У Норвегії набула чинності заборона на в'їзд туристів з РФ
|Найбільший нафтопереробний завод ПАР продали за п'ять центів
|Кількість російських озброєнь, оснащене компонентами США, неприйнятно висока - Білий дім
Бізнес
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд