Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогазові компанії планують інвестиції у $24 млрд на шельфі Норвегії у 2024 р.

 


Нафтогазові компанії, які працюють на норвезькому континентальному шельфі, планують інвестиції у розмірі 247 млрд норвезьких крон ($24 млрд) у 2024 році, повідомила статистична служба Норвегії (Statistics Norway) за підсумками щоквартального опитування.

Ця сума на 15% вища за показник 2023 року, що становив 215 млрд крон.

Заплановані компаніями капіталовкладення на 2025 рік становлять 216 млрд. крон. Ця сума зросла на 5,2%, порівняно з результатами попереднього опитування.

"Ми чекаємо високої інвестиційної активності наступного року на багатьох проектах, започаткованих наприкінці 2022 року", - йдеться у повідомленні Statistics Norway.

Як очікується, збільшенню капіталовкладень сприятимуть як будівництво трубопроводів для з'єднання нових проектів, так і витрати на нарощування видобутку на родовищах, що вже знаходяться в експлуатації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2438  0,15 0,37 40,9550  0,04 0,10
EUR 43,6896  0,16 0,36 44,5975  0,28 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,13 0,31 40,5000  0,12 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес