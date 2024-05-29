Нафтогазові компанії планують інвестиції у $24 млрд на шельфі Норвегії у 2024 р.





Нафтогазові компанії, які працюють на норвезькому континентальному шельфі, планують інвестиції у розмірі 247 млрд норвезьких крон ($24 млрд) у 2024 році, повідомила статистична служба Норвегії (Statistics Norway) за підсумками щоквартального опитування.

Ця сума на 15% вища за показник 2023 року, що становив 215 млрд крон.

Заплановані компаніями капіталовкладення на 2025 рік становлять 216 млрд. крон. Ця сума зросла на 5,2%, порівняно з результатами попереднього опитування.

"Ми чекаємо високої інвестиційної активності наступного року на багатьох проектах, започаткованих наприкінці 2022 року", - йдеться у повідомленні Statistics Norway.

Як очікується, збільшенню капіталовкладень сприятимуть як будівництво трубопроводів для з'єднання нових проектів, так і витрати на нарощування видобутку на родовищах, що вже знаходяться в експлуатації.