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США розглядають можливість посилення санкцій проти РФ
11:59 29.05.2024 |
Заступник радника з національної безпеки Сполучених Штатів Даліп Сінгх заявив, що США можуть посилити санкційний режим щодо Росії, а також щодо сторін, які допомагають РФ обходити санкції.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час дискусії в інституті Брукінгса, повідомляє "Голос Америки".
У відповідь на питання, чи має Вашингтон ввести тарифні обмеження на всі товари, які експортує Москва, представник Білого дому зазначив, що це те, до чого може призвести перехід економіки РФ на військовий режим.
"Історія ембарго не чудова. Але оскільки Росія повністю трансформує свою економіку у фабрику для військової машини, ми можемо дійти до тієї точки, що це - де факто те, що ми отримаємо", - вказав Сінгх.
Він також заявив, що США та їх партнери розглядають можливість застосування санкцій та експортного контролю, щоб запобігти розширенню торгівлі РФ з Китаєм, та як наслідок доступу Росії до критичних компонентів, що Росія може використовувати у війні проти України.
При цьому, за його словами, на кожен із випадків обходу санкцій російськими мережами Сполучені Штати мають відповідати контрзаходами.
Водночас Сінгх наголосив, що відсоток російської зброї, в якій є компоненти американського виробництва, або виробництва союзників США, залишається неприпустимо великим.
"Потрібно залучити творчий потенціал і ресурси. Переконатись, що ваші покупці знають своїх покупців та знають кінцевих користувачів (компонентів), щоб американські компанії не були мимовільними гвинтиками в російському арсеналі автократії", - наголосив представник Білого дому.
Він також висловив переконання, що Вашингтону та союзникам час адаптуватись, коментуючи можливість обмежити фінансову підтримку певним секторам чи певній кількості продуктів, які походять зі США та які отримують Китай і РФ.
Відповідаючи на питання, чи може це означати, що Сполучені Штати розглядають вторинні санкції, Сінгх заявив: "Це означає те, що, на вашу думку, це може означати".
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю після того, як це припустив міністр оборони Британії Грант Шаппс.
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