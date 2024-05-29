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ЄС запровадив нові правила щодо викидів метану для імпортерів та експортерів вуглеводнів
11:50 29.05.2024 |
Країни Європейського Союзу ухвалили закон, який запроваджує обмеження на викиди метану при імпортуванні нафти й газу у Європу, починаючи з 2030 року. Це рішення спрямоване на те, щоб чинити тиск на міжнародних постачальників і стимулювати їх до скорочення витоків потужного парникового газу.
Метан - це основний компонент природного газу, який країни використовують для виробництва електроенергії й опалення. Він - друга за значущістю причина зміни клімату після вуглекислого газу й сприяє глобальному потеплінню, коли потрапляє в атмосферу внаслідок витоків із нафто- й газопроводів, а також іншої інфраструктури.
Міністри країн ЄС остаточно схвалили політику своїх урядів, що означає, що тепер вона може набути чинності. Проти проголосувала лише Угорщина.
З 2030 року ЄС встановить «максимальні значення вмісту метану» для викопного палива, яке постачається на європейський ринок. До цієї дати комісія визначить точні обмеження метану.
У разі порушення цих обмежень імпортерам нафти й газу можуть загрожувати фінансові санкції, пише Reuters.
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