ЄС запровадив нові правила щодо викидів метану для імпортерів та експортерів вуглеводнів

Країни Європейського Союзу ухвалили закон, який запроваджує обмеження на викиди метану при імпортуванні нафти й газу у Європу, починаючи з 2030 року. Це рішення спрямоване на те, щоб чинити тиск на міжнародних постачальників і стимулювати їх до скорочення витоків потужного парникового газу.

Метан - це основний компонент природного газу, який країни використовують для виробництва електроенергії й опалення. Він - друга за значущістю причина зміни клімату після вуглекислого газу й сприяє глобальному потеплінню, коли потрапляє в атмосферу внаслідок витоків із нафто- й газопроводів, а також іншої інфраструктури.

Міністри країн ЄС остаточно схвалили політику своїх урядів, що означає, що тепер вона може набути чинності. Проти проголосувала лише Угорщина.

З 2030 року ЄС встановить «максимальні значення вмісту метану» для викопного палива, яке постачається на європейський ринок. До цієї дати комісія визначить точні обмеження метану.

У разі порушення цих обмежень імпортерам нафти й газу можуть загрожувати фінансові санкції, пише Reuters.