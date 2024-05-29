«Райффайзенбанк» перестане відкривати рахунки росіянам

Найбільший із західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, - "Райффайзенбанк" - оголосив про нові обмеження для російських клієнтів. Так, Зз 1 червня банк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати" та "Ключовий". Інших таких продуктів, згідно з даними на сайті, банк не має.

Як зазначається, це сталося після того, як Європейський ЦБ висунув вимогу австрійській Raiffeisen Bank International (RBI) різко скоротити бізнес у Росії, передає The Moscow Times.

"Ринкові умови суттєво змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на даний вид продукту", - пояснили в банку.

Із 3 червня у "Райффайзенбанку" більше не можна буде відкривати нові депозити. Вклади "Фіксований" та "Класичний" стануть архівними, пролонгація витікаючих вкладів також стане недоступною.

Російський "Райффайзенбанк", який входить у топ-20 за обсягом активів у РФ і включений Центробанком Росії до списку системно значимих, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.

За власними даними, банк проводить майже половину всіх зовнішніх платежів для російських громадян та компаній, що викликає обурення у США.

У середині травня цього року Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити в доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.