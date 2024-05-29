Фінансові новини
- |
- 29.05.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США: «Грузинська мрія» віддалила країну від шляху вступу в ЄС та НАТО
09:14 29.05.2024 |
Державний департамент Сполучених Штатів засудив остаточне ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" після того, як керівна партія "Грузинська мрія" подолала вето президента.
Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
За словами представника Держдепу, Сполучені Штати засуджують ці дії грузинського парламенту, який ухвалив антидемократичний законопроєкт про іноземний вплив, що не відповідає європейським нормам.
"Ухваливши цей закон, керівна партія "Грузинська мрія" ще більше віддалила країну від шляху європейської інтеграції та проігнорувала євроатлантичні прагнення грузинського народу, який тижнями виходив на вулиці, щоб виступити проти цього закону" - зазначив Міллер.
Він також вказав, що партія влади проігнорувала правову оцінку Венеціанської комісії та найближчих партнерів Грузії, які чітко висловили своє занепокоєння тим, що закон стигматизує громадянське суспільство і ЗМІ та обмежує фундаментальні свободи.
"Дії керівної партії та антизахідна риторика загрожують демократичному курсу Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС, а також ставлять під загрозу відносини між США та Грузією", - наголосив Міллер.
Представник Держдепу нагадав, що минулого тижня держсекретар Блінкен оголосив, що будь-хто, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії, а також їхні найближчі родичі, можуть бути позбавлені права на отримання американських віз.
"Сполучені Штати також розпочали всебічний огляд двостороннього співробітництва між США та Грузією. Як заявив минулого тижня держсекретар Блінкен, ми візьмемо до уваги дії "Грузинської мрії", коли будемо приймати рішення щодо наших власних дій", - додав він.
Водночас Міллер запевнив, що Вашингтон продовжить підтримувати грузинський народ у його прагненні до демократичного й західного майбутнього.
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.
Але провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето Саломе Зурабішвілі. У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступнику керівника ОПУ призначили 10 млн грн застави
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтогазові компанії планують інвестиції у $24 млрд на шельфі Норвегії у 2024р .
|В Samsung Electronics анонсували перший в історії страйк
|США розглядають можливість посилення санкцій проти РФ
|Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з літаком РЛС, ракетами і БТР
|ЄС запровадив нові правила щодо викидів метану для імпортерів та експортерів вуглеводнів
|Єврокомісія розпочала скринінг України щодо економічної та монетарної політики - НБУ
Бізнес
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому