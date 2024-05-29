США: «Грузинська мрія» віддалила країну від шляху вступу в ЄС та НАТО

Державний департамент Сполучених Штатів засудив остаточне ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" після того, як керівна партія "Грузинська мрія" подолала вето президента.

Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Держдепу, Сполучені Штати засуджують ці дії грузинського парламенту, який ухвалив антидемократичний законопроєкт про іноземний вплив, що не відповідає європейським нормам.

"Ухваливши цей закон, керівна партія "Грузинська мрія" ще більше віддалила країну від шляху європейської інтеграції та проігнорувала євроатлантичні прагнення грузинського народу, який тижнями виходив на вулиці, щоб виступити проти цього закону" - зазначив Міллер.

Він також вказав, що партія влади проігнорувала правову оцінку Венеціанської комісії та найближчих партнерів Грузії, які чітко висловили своє занепокоєння тим, що закон стигматизує громадянське суспільство і ЗМІ та обмежує фундаментальні свободи.

"Дії керівної партії та антизахідна риторика загрожують демократичному курсу Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС, а також ставлять під загрозу відносини між США та Грузією", - наголосив Міллер.

Представник Держдепу нагадав, що минулого тижня держсекретар Блінкен оголосив, що будь-хто, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії, а також їхні найближчі родичі, можуть бути позбавлені права на отримання американських віз.

"Сполучені Штати також розпочали всебічний огляд двостороннього співробітництва між США та Грузією. Як заявив минулого тижня держсекретар Блінкен, ми візьмемо до уваги дії "Грузинської мрії", коли будемо приймати рішення щодо наших власних дій", - додав він.

Водночас Міллер запевнив, що Вашингтон продовжить підтримувати грузинський народ у його прагненні до демократичного й західного майбутнього.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Але провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето Саломе Зурабішвілі. У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.