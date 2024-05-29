Фіала: Снаряди за ініціативою Чехії надійдуть Києву в червні

Україна отримає перші артилерійські снаряди, придбані в межах чеської ініціативи, вже у червні цього року. Таку заяву зробив у вівторок, 28 травня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в Празі.

"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні", - запевнив Фіала, якого цитує інформагенція Reuters. "Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", - додав керівник чеського уряду.

На чеську ініціативу зібрано вже понад 1,6 млрд євро

Загалом п'ятнадцять країн-членів Європейського Союзу і НАТО вже виділили понад 1,6 мільярда євро на започатковану Чехією ініціативу з постачання боєприпасів в Україну, уточнив Фіала.

Раніше цього дня Петр Фіала схвально відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Шмигаль: Важливо, аби боєприпаси надходили вчасно

Саме подальша військова підтримка України стане темою робочої вечері у Празі у вівторок, на яку Фіала запросив представників кількох країн-партнерів НАТО, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Серед тих, чия участь очікується, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Згідно з попередніми заявами голови чеського уряду, переговори в Празі будуть зосереджені на усуненні будь-яких перешкод, що залишилися на шляху поставок західного озброєння, а також їхній кращій координації.

Водночас керівник українського уряду Шмигаль уточнив, що в широкій робочій зустрічі у Празі щодо потреб України візьмуть участь лідери Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів і представник США. Шмигаль провів також двосторонню зустріч з Фіалою. "Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора", - написав

український прем'єр у Telegram.