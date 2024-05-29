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АНАЛІТИКА

У Нідерландах уряд очолить ексглава спецслужби

 

Про висунення на посаду прем'єр-міністра Нідерландів 67-річного ексочільника розвідки Діка Схоофа у вівторок, 28 травня, повідомив за результатами коаліційних переговорів їх керівник Ріхард ван Звол. За його словами, Схооф погодився виконувати обов'язки глави уряду.

Після виборів у листопаді 2023 року та перемоги на них Партії свободи (PVV) правого популіста Геерта Вілдерса чотири партії коаліції домовилися сформувати уряд, половина якого складатиметься із представників політичних партій, а інша половина - з експертів або технократів. Однак самому Вілдерсу довелося відмовитися від амбіцій стати прем'єром Нідерландів, оскільки це було неприйнятним для інших партнерів по коаліції, особливо для праволіберальної Народної партії за свободу та демократію (VVD) ще чинного прем'єр-міністра Марка Рютте.

До складу уряду також увійдуть представники центристської партії "Новий соціальний договір" (NSC) та популістського "Фермерського громадського руху" (BBB).

Згідно з власними заявами, коаліція, зокрема, планує впроваджувати жорстку політику надання притулку.

Прем'єр-міністр Нідерландів та члени уряду призначаються та звільняються з посад указом короля.

Нагадаємо, напередодні голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не виключила співпраці з ультраправими силами після виборів у Європарламент, за умови, якщо ті матимуть проєвропейську й проукраїнську позицію, а також будуть прихильниками верховенства права.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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