ЄС і Норвегія домовились про партнерство у сфері безпеки та оборони

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 28 травня підписав із міністрами закордонних справ та оборони Норвегії Угоду про партнерство у сфері безпеки і оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

Оновлена угода про партнерство у сфері безпеки і оборони "відображає міцні двосторонні відносини між ЄС і Норвегією, його найбільш тісно пов'язаним партнером", зазначається в повідомленні.

Домовленість стосується чинних сфер співпраці сторін, зокрема підтримки України, участі Норвегії в місіях та операціях ЄС, її залучення до оборонних ініціатив ЄС, а також посилює практичну співпрацю у сферах морської безпеки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

Нова угода запроваджує новий формат консультацій Норвегії та Євросоюзу з питань мирного посередництва, а також нові спільні заходи для захисту підводної критичної інфраструктури.

Угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони, які ЄС укладає з третіми країнами, не є юридично обов'язковими домовленостями, але задають політичні рамки співробітництва в цих сферах.

Норвегія не є членом ЄС, але активно співпрацювала з ним для допомоги Україні, зокрема фінансування місії EUMAM з підготовки українських військовослужбовців.

Тим часом у Норвегії мають намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році - на два роки раніше, ніж планували.