Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС і Норвегія домовились про партнерство у сфері безпеки та оборони

 

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 28 травня підписав із міністрами закордонних справ та оборони Норвегії Угоду про партнерство у сфері безпеки і оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

Оновлена угода про партнерство у сфері безпеки і оборони "відображає міцні двосторонні відносини між ЄС і Норвегією, його найбільш тісно пов'язаним партнером", зазначається в повідомленні.

Домовленість стосується чинних сфер співпраці сторін, зокрема підтримки України, участі Норвегії в місіях та операціях ЄС, її залучення до оборонних ініціатив ЄС, а також посилює практичну співпрацю у сферах морської безпеки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

Нова угода запроваджує новий формат консультацій Норвегії та Євросоюзу з питань мирного посередництва, а також нові спільні заходи для захисту підводної критичної інфраструктури.

Угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони, які ЄС укладає з третіми країнами, не є юридично обов'язковими домовленостями, але задають політичні рамки співробітництва в цих сферах.

Норвегія не є членом ЄС, але активно співпрацювала з ним для допомоги Україні, зокрема фінансування місії EUMAM з підготовки українських військовослужбовців.

Тим часом у Норвегії мають намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році - на два роки раніше, ніж планували.
Ключові теги: ЄС, Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес