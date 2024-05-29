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АНАЛІТИКА

Шмигаль розповів про підсумки переговорів із союзниками України в Празі

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав три теми, які порушили на неформальній зустрічі союзників Києва - лідерів Чехії, Польщі, Латвії, Данії й Нідерландів та представника США - у Празі, що відбулась 28 травня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили в українському уряді.

За словами прем'єра, учасники зустрічі обговорили чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 мільярда євро, й погодились із необхідністю якнайшвидших поставок снарядів.

Другим питанням стало забезпечення для України систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, та постачання винищувачів F-16 - які Київ розраховує отримати вже влітку.

Союзники України також обговорили допомогу українському оборонно-промисловому комплексу, зокрема створенню спільних підприємств, "передачу технологій, будівництво нових підприємств в Україні та фінансування українських виробництв".

Окремо Шмигаль подякував Євросоюзу за створення спецфонду Ukraine Assistance Fund у межах Європейського фонду миру (який ще не запрацював через блокування рішень Угорщиною) та обговорив із союзниками прийдешній саміт миру у Швейцарії.

"Впевнений, наші сьогоднішні переговори високого рівня дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру", - підсумував він у Telegram.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з-поміж тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, який буде присвячений постачанню боєприпасів і дозволу уражати цілі в Росії.

На цьому форумі прем'єр Чехії Петр Фіала анонсував відправлення перших десятків тисяч снарядів до України "найближчими днями".
 

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