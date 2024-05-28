Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія і Данія домовились про співпрацю в розробці далекобійних дронів

 

Міністри оборони Норвегії та Данії Бйорн Арільд Грам та Троельс Лунд Поульсен на полях засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі 28 травня підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері далекобійних безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Як пояснив журналістам Грам, Норвегія та Данія прагнуть посилити можливості спостереження за акваторією на півночі за допомогою дронів дальнього радіусу дії. Ними керуватимуть із Андойї - одного з найпівнічніших норвезьких островів.

"(Дрони дальнього радіусу дії. - Ред.) нові можливості для Норвегії і норвезької оборони. Тому ми хочемо розробляти їх у співпраці із союзниками, і Данія є важливим партнером", - додав голова норвезького Міноборони.

Він зазначив, що Норвегія також планує обговорити із союзниками спільну закупівлю дронів, але не уточнив, чи стосуватиметься це Данії.

Норвегія, як відомо, неодноразово помічала російських шпигунів та іншу підозрілу активність на своїй території, зокрема і в північних районах, де пролягає важлива енергетична інфраструктура.

Минулого тижня стало відомо, що Фінляндія, Норвегія, а також три країни Балтії домовилися про створення "стіни дронів" для захисту зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

А в Національних збройних силах Латвії планують вкласти 20 мільйонів євро для розвитку технології безпілотників, зокрема створення "армії дронів".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес