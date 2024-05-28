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Норвегія і Данія домовились про співпрацю в розробці далекобійних дронів
23:29 28.05.2024 |
Міністри оборони Норвегії та Данії Бйорн Арільд Грам та Троельс Лунд Поульсен на полях засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі 28 травня підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері далекобійних безпілотників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.
Як пояснив журналістам Грам, Норвегія та Данія прагнуть посилити можливості спостереження за акваторією на півночі за допомогою дронів дальнього радіусу дії. Ними керуватимуть із Андойї - одного з найпівнічніших норвезьких островів.
"(Дрони дальнього радіусу дії. - Ред.) нові можливості для Норвегії і норвезької оборони. Тому ми хочемо розробляти їх у співпраці із союзниками, і Данія є важливим партнером", - додав голова норвезького Міноборони.
Він зазначив, що Норвегія також планує обговорити із союзниками спільну закупівлю дронів, але не уточнив, чи стосуватиметься це Данії.
Норвегія, як відомо, неодноразово помічала російських шпигунів та іншу підозрілу активність на своїй території, зокрема і в північних районах, де пролягає важлива енергетична інфраструктура.
Минулого тижня стало відомо, що Фінляндія, Норвегія, а також три країни Балтії домовилися про створення "стіни дронів" для захисту зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.
А в Національних збройних силах Латвії планують вкласти 20 мільйонів євро для розвитку технології безпілотників, зокрема створення "армії дронів".
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