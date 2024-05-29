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ЄС розглядає «всі варіанти» після ухвалення в Грузії закону про «іноагентів»
23:17 28.05.2024 |
Європейська комісія висловила "глибокий жаль" через остаточне ухвалення парламентом Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який критики назвали законом про "іноагентів", аналогічним до російського.
Про це йдеться в заяві виконавчого органу ЄС, яку цитує "Європейська правда".
Єврокомісія повторила позицію ЄС, згідно з якою ухвалений у Грузії закон "суперечить основним принципам і цінностям Євросоюзу", а його ухвалення передбачає відступ від трьох із дев'яти євроінтеграційних рекомендацій для Тбілісі.
"Закликаємо грузинську владу змінити цю тенденцію і твердо повернутися на шлях до ЄС. Для зміни динаміки ще є час, але для цього необхідна тверда прихильність з боку керівництва країни", - йдеться в заяві.
Там додали, що Євросоюз і держави-члени "розглядають усі варіанти реагування на ці події", а також підтвердили підтримку грузинського народу та його прагнення до європейського майбутнього.
Після того, як провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про "іноагентів", він має набути чинності на початку червня.
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.
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