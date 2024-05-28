Парламент Грузії подолав вето президента на скандальний закон про іноагентів

Парламент Грузії у вівторок, 28 травня, подолав вето президента Саломе Зурабішвілі та остаточно ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, проти мотивованих зауважень Зурабішвілі проголосували 66 депутатів. За подолання вето президента проголосували 84 депутати, проти - 4.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту. Зурабішвілі протягом п'яти днів має підписати та опублікувати його.

Якщо вона відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту - Шалва Папуашвілі.

Таким чином закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня.

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, у травні парламент Грузії, правлячою партією в якому є проросійська "Грузинська мрія", затвердив у цілому скандальний законопроект про іноагентів.

Процес ухвалення законопроекту супроводжувався масштабними акціями протесту біля парламенту в центрі Тбілісі, а також критикою західних країн.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на законопроект вето. Як повідомлялося раніше, документ повернувся до парламенту і якщо депутати ухвалять його повторно, він автоматично набуде чинності.

