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Парламент Грузії подолав вето президента на скандальний закон про іноагентів
23:11 28.05.2024 |
Парламент Грузії у вівторок, 28 травня, подолав вето президента Саломе Зурабішвілі та остаточно ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Як повідомляється, проти мотивованих зауважень Зурабішвілі проголосували 66 депутатів. За подолання вето президента проголосували 84 депутати, проти - 4.
Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту. Зурабішвілі протягом п'яти днів має підписати та опублікувати його.
Якщо вона відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту - Шалва Папуашвілі.
Таким чином закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня.
Закон про іноагентів у Грузії
Нагадаємо, у травні парламент Грузії, правлячою партією в якому є проросійська "Грузинська мрія", затвердив у цілому скандальний законопроект про іноагентів.
Процес ухвалення законопроекту супроводжувався масштабними акціями протесту біля парламенту в центрі Тбілісі, а також критикою західних країн.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на законопроект вето. Як повідомлялося раніше, документ повернувся до парламенту і якщо депутати ухвалять його повторно, він автоматично набуде чинності.
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