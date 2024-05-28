Найбільша нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у Росії нафту за рублі, – Reuters

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу - індійська компанія Reliance Industries - уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.

Розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

Водночас угода з "Роснєфтью" передбачає знижки на російську нафту для Reliance.

Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Угода також дозволяє замовнику додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця.

Індійський нафтопереробник також купуватиме одну-дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки, головним чином суміші ESPO, що експортується з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою $1 за барель до котирувань у Дубаї, додали джерела.

Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу.

Індія, третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем нафти з РФ після відмови від неї країнами Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях.

Як повідомлялося, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.