Фінансові новини
- |
- 28.05.24
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у Росії нафту за рублі, – Reuters
17:17 28.05.2024 |
Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу - індійська компанія Reliance Industries - уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.
Розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.
Водночас угода з "Роснєфтью" передбачає знижки на російську нафту для Reliance.
Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Угода також дозволяє замовнику додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця.
Індійський нафтопереробник також купуватиме одну-дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки, головним чином суміші ESPO, що експортується з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою $1 за барель до котирувань у Дубаї, додали джерела.
Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу.
Індія, третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем нафти з РФ після відмови від неї країнами Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях.
Як повідомлялося, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.
Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
|Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
|Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль розповів про підсумки переговорів із союзниками України в Празі
|Норвегія і Данія домовились про співпрацю в розробці далекобійних дронів
|Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій
|Парламент Грузії подолав вето президента на скандальний закон про іноагентів
|Макрон закликав дозволити Україні бити по Росії, але є нюанс
|Зеленський заінтригував домовленостями щодо додаткової ППО від Іспанії
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
Бізнес
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном