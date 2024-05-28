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АНАЛІТИКА

Швейцарія посилить заходи для висилки російських шпигунів

 

Верхня палата парламенту Швейцарії пізно ввечері в понеділок підтримала пропозицію про посилення заходів щодо висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Депутати верхньої палати 32 голосами "за" і 9 "проти" підтримали пропозицію "систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів".

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення безпеки і захищає себе", - заявила у зверненні до парламенту президентка Віола Амгерд трохи більше ніж за два тижні до того, як її уряд готується прийняти десятки країн на мирних переговорах щодо України.

Амгерд зазначила, що уряд хоче послідовно висилати офіцерів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої держави.

Франциска Рот, депутатка від лівоцентристських соціал-демократів, одна з прихильниць цього заходу, заявила, що нейтральна Швейцарія є "магнітом" для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій. Вона додала, що це особливо стосується російських шпигунів.

Стверджуючи, що Швейцарія повинна продемонструвати "нульову толерантність" до шпигунства, Рот сказала, що пропозиція має слугувати зміцненню механізмів контролю і висилки шпигунів. Оскільки нижня палата парламенту вже підтримала цю пропозицію в грудні, тепер уряд повинен діяти відповідно до неї.

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п'ята частина російських шпигунів у Європі.

Ще 2022 року розвідка Швейцарії вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії.
 

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